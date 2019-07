Diesmal belehrt uns die Vorarlbergerin Krumpöck, wie verwerflich der Dichter Robert Hamerling ist und, obwohl vor fast 200 Jahren geboren, ein verkappter Nazi war, welcher am Bau von Verbrennungsöfen (geistig) mitgewirkt hat. Zu den einzelnen Punkten: Es gibt und gab viele Diplomarbeiten, die alle nicht verschwunden sind und natürlich allen Interessierten offenstehen.

Hamerling behauptete nicht nur, krank zu sein, sondern war es tatsächlich und wurde dadurch berufsunfähig, so wie heute Tausende andere auch. Er musste jahrelang sein Leben im Bett verbringen. Seine zusammengestellten Mixturen an Arzneien sind heute noch in einem Gesundheitsbuch im HG-Archiv nachzulesen.

Hamerling war bei seinen Schülern sehr beliebt und bei Weitem kein Schnorrer. Wie jeder Künstler oder Literat hatte er seine privaten Geldgeber, aber auch jene von öffentlicher Hand. Bei der NÖ Landesregierung stapeln sich die Subventionsansuchen (Bettelbriefe! wie Frau Krumpöck sie bezeichnet) der Künstler.

Das erste Denkmal wurde vom Postmeister in Schrems errichtet. Eine Teilnahme von Schönerer am Denkmalkomitee wurde abgelehnt. Die anderen Denkmäler hier im Waldviertel haben sich die Waldviertler vom Mund abgespart und keine Subventionen dafür erhalten.

Frau Krumpöck hat nicht begriffen, dass Homunculus eine Satire ist. Wie man heute sagt: „In der Kunst ist alles erlaubt, es gibt keine Grenzen, auch in der Satire.“

Zum Begriff „abartig“: War in dieser Zeit ein gebräuchlicher Begriff wie „Krüppel“, der heute obsolet ist und mit „Mensch mit besonderen Bedürfnissen“ zu gebrauchen ist.

Besonders verwerflich und als persönlichen Angriff finde ich es, eine 70-Jährige als versteckte Rechtsradikale zu diffamieren. Die Dame überlegt sich rechtliche Schritte. In ihrer Wut über Hamerling und alles ihm Nahestehende wünscht sie sich sogar in diesem Kapitel einen Polizeieinsatz gegen die Burschenschaft „Vandalia“, wegen einer Fahne aus dem Jahre 1900 von Kaiser Wilhelm II.

Dieses Werk ist nicht wissenschaftlich, sondern eine Zusammenfassung von 150 Jahre alten Pressestimmen, die allesamt negativ sind (eh klar). Man könnte aber auch zehn Bücher mit positiven Pressestimmen drucken. Das will man aber nicht. Hier geht es nur um das Anpatzen eines Dichters, wie es bei anderen schon versucht wurde. Die Meinung des sattsam bekannten Herrn Rathkolb, das Werk Frau Krumpöcks sei eine „kleine Bombe“, kann man nur belächeln. Es hat nicht einmal den wissenschaftlichen Wert eines „Knallfrosches“.

Wie von Frau Krumpöck vorgeschlagen, werden natürlich hier in Kirchberg keine „Mahntafeln“ montiert. Wir sparen schon für die große Hamerlingsfeier zu Ehren unseres Dichters im Jahre 2030 und brauchen das Geld für sinnvollere Dinge.

Elmar Peter, ehemaliger Obmann im Hamerling-Verein in Kirchberg

