Eine Lachsfabrik in Gmünd wirft viele Fragen auf: Werden die angeblichen „bis zu 100 Arbeitsplätze“ wirklich in der Region geschaffen und wenn ja, dann für Waldviertler, oder doch wieder vorwiegend für Arbeitskräfte außerhalb der Region? Und werden das vollwertige Arbeitsplätze sein, von denen man in Österreich auch leben kann? Wird das Fischfutter wie bei Raubfischen üblich Großteils aus Fischmehl bestehen?

Problem dabei ist, dass dieses Fischmehl zur Überfischung der Meere beiträgt und über tausende Kilometer zu uns transportiert werden muss. Ist Massentierhaltung mit den Klimazielen vereinbar? Und: Haben wir nicht die Verantwortung auch bei fehlender Gesetzeslage – wenn schon – dann Tiere so zu halten, dass es zumindest artgerecht ist (was die Beckenhaltung für Lachse nicht ist)? Ist nicht das Land NÖ verpflichtet, statt klimaschädlicher Fleisch- oder Fischfabriken mit dem Fördergeld besser Projekte für pflanzliche Ernährungssicherheit zu unterstützen?

Aus Sicht der Grünen im Bezirk Gmünd braucht es Antworten auf diese Fragen und grundsätzlich für die Zukunft angepasste gesetzliche Regelung, um Tierleid in der Indoor-Fischzucht zu vermeiden. Vom Land NÖ braucht es eine Neuorientierung, welche klimafreundlichen Nahrungsmittel im Sinne der Selbstversorgung in den Regionen in Zukunft gefördert werden müssen.

Christian Oberlechner, Grüne, Groß-Höbarten