Ladekarte:Gemeinde Gmünd unterstützt Ungleichbehandlung.

So jetzt hat es die EVN auch geschafft, die restlichen freien Tankstellen an sich zu krallen, wennst bei der EVN eine Ladekarte willst muss ich als Nicht EVN-Kunde 24€ Grundgebühr zahlen, als EVN-Kunde natürlich nichts, weil es kann ja nicht sein das man als Nicht Kunde dort den selben Preis bekommt, so sieht es aus mit der Gleichbehandlung, man muss sich schon bedanken bei der Gemeinde (Bürgermeisterin) das sie solche Geschäftspraktiken unterstützt.

Gerhard Weißensteiner, Ehrendorf

Leserbrief zum Artikel:

Gmünder Stromtankstellen EVN übernimmt und baut aus

Anmerkung der Redaktion: Die Übertragung des Betriebes war kein Alleingang der Bürgermeisterin: Er wurde im Gemeinderat einstimmig von allen vier Fraktionen beschlossen.