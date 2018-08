Zu jeder Tages- und Nachtzeit fahren Lieferwägen aus und ein und die Zunahme des Verkehrs mit privaten Pkw nimmt in einem atemberaubenden Tempo zu. Der illegale Verkehr und die teils rücksichtslosen Radfahrer gefährden unsere Enkelkinder! Wie lange gedenken Sie hier noch tatenlos zuzusehen? Lassen Sie doch – wie in Salzburg schon lange erprobt – Poller installieren, die nur in den Lieferzeiten eine Zufahrt gewährleisten und sonst absperren.

Reinhard Oswald, St. Pölten

Offener Brief an Bürgermeister Matthias Stadler und die NÖN in Reaktion auf den Artikel „Viele Autos in der Fuzo“, NÖN Woche 27, Seite 22 .