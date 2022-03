Das Verkehrsaufkommen gehört zum guten Teil den Radsportlern, dem Gasthaus nebenan und - nicht zuletzt - einigen Wanderern, die trotz vorbildlicher Hinweisschilder die Bogensportanlage zum Wandern nutzen, auch gegen die Einbahnregelung.

Ich selbst habe schon Wanderer auf die Gefahr hingewiesen, wenn sie gegen die Richtung gehen, die Meisten zeigten sich einsichtig. Und doch sind einzelne der Meinung sie machen, was sie wollen und der Rest der Welt hat sich an ihnen zu orientieren.

Das Argument ,zu nahe am Wohngebiet’ kann ich nicht nachvollziehen. Aber ok, manche würden gerne auf einem Bauernhof am Wiener Stephansplatz wohnen, – ohne Nachbarn. Bitte– Scheiblingsteiner Bogenpark, lasst euch nicht unterkriegen! Danke.

Robert Forstner-Billau, 3400 Klosterneuburg

Leserbrief zu den Artikeln in der Causa Bogenparcours Scheiblingstein, zuletzt " Scheiblingsteiner Bogenpark im Visier der Anrainer ".