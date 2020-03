Unsere oft übertriebenen Bedürfnisse wurden durch die weltweite Viruskrise abrupt gestoppt. Jetzt erkennen wir erst so richtig, was zum Leben wirklich wichtig ist und wie sehr uns die auferlegten Einschränkungen zu einem menschlichen Miteinander führen können. Wir sind auch angehalten über vieles nachzudenken und müssen durch unser bisheriges Leben zu einer neuen Denkweise kommen. Der praktische Materialismus hat überhandgenommen, das „Immer mehr haben Müssen“ hat uns erneut durch diesen plötzlichen Coronaschock nachdrücklich auf die Grenzen der Ressourcen, der Umweltverschmutzung und des Klimawandels hingewiesen. Unsere Wahrnehmung für vieles Sinnlose auf dieser Welt, in der es offenbar auf Besitz, auf Macht, auf Profitgier, auf Konsum und auf die Befriedigung oftmals künstlich geweckter Bedürfnisse ankommt, endet vielfach in Ungerechtigkeit, Verlogenheit und Unmenschlichkeit. Das Wirtschaftswachstum und die weltweite Verflechtung in vielen Bereichen des Lebens sind grundsätzlich nichts Schlechtes, müssen aber vielmehr als bisher den Menschen, der in der Mitte steht, sehen und entsprechend berücksichtigen. Das Wirtschaftsleben muss den Menschen implizieren und wir müssen durch unseren eigenen Verstand den Mut haben, dieses Missverhältnis permanent anzusprechen und die Vielzahl sozialer Aspekte immer wieder aufzuzeigen. Jetzt stellen wir uns des Öfteren die Frage: Muss wirklich alles machbar sein? Muss wirklich alles hektischer und schneller gehen? Können wir nicht aufgrund der umfassenden Digitalisierung unseres Lebens, die viel Aufwands- und Zeitersparnis mit sich bringt, mehr in Ruhe und mit mehr Bedachtsamkeit Veränderungen und Fortschrittsentwicklungen in Angriff nehmen? Ja, es wäre durchaus möglich, wenn wir verstärkt das Augenmerk auf einen eigenen Bewusstseinswandel legen würden, der auf das Menschsein, auf Gefühle und Empathie ausgerichtet ist. Die immer rasanter fortschreitende Entwicklung zerstört eigentlich Glauben, Religion, Kreativität, Kunst und Mythen und erzeugt nur noch mehr wirtschaftlichen Wohlstand, materielle Werte und letztlich nur Dinge, die den Menschen beherrschen. Darum heißt die Botschaft nach Überwindung dieser Pandemie für uns alle: „Reduzieren wir die vielen übertriebenen Bedürfnisse in Konsum und Freizeit und betrachten wir alle Menschen auf diesem Planeten, als Menschen wie du und ich – helfen wir einander und tun wir etwas für unseren „inneren Wohlstand“, der mehr Zufriedenheit bringt, als alles andere“.

Johannes Thallinger, Sollenau