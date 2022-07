Leer stehende Immobilien

In der „KRONE“ vom 26.6.2022 wurde über die leer stehenden Immobilien in Klosterneuburg geschrieben. Im Artikel wurde eine Aussage unseres Herrn Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager angeführt; ich zitiere „... Klosterneuburg will derzeit aber gar nicht wachsen, da sind sich alle Parteien einig.“

Wenn Klosterneuburg derzeit nicht wachsen will, warum entsteht ein Monster-Wohnblock nach dem anderen und wird wertvoller Boden/Grünland versiegelt (und gleichzeitig von Klimaschutz gesprochen)?

Christa Lustig

Klosterneuburg