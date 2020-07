Lichtmast bringt Radler in Bedrängnis.

Umstrittene Masten-Pflicht

Man frug kürzlich, was sei im Gange

auf der Baustelle am „Ring“?

Nebst dem Radweg steht ’ne Stange,

Die Biker in Bedrängnis bringt.

Ich kalmiere: Nicht ausrasten!

Es hat alles seinen Grund. Bestimmt.

Gibt dir das Leben einen Masten,

Dann setz‘ die Segel. Hart am Wind!

Ein Mast-have!

Ewald Ruhm, Krems zum Bericht „Lichtmast als Falle am Radweg“