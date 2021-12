Liebes Personal, wir brauchen euch!

Ich war in den letzten Wochen sehr oft im Krankenhaus, als Besucher und als Begleitperson, und möchte mich hiermit bei den Schwestern, Ärzten, beim Empfang herzlichst für ihre Freundlichkeit und enorme Hilfsbereitschaft bedanken. Mein Appell dazu: Stellen wir nicht Kontrolle über die Menschlichkeit! Gerade in dieser schwierigen Zeit ist Empathie so wichtig. Liebes Krankenhauspersonal – Wir brauchen euch! Danke!

Gerlinde Lichtenwallner, Engelbrechts

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.