Zum Schmunzeln finden viele einen Zeitungsbeitrag, in welchem ÖVP-Klubchef August Wöginger der Grünen Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein - seinem Gegenüber bei den Koalitionsverhandlungen - „fast eine Liebeserklärung“ macht. Wir erinnern uns an den Wahlkampf vor wenigen Monaten, wo er sinngemäß meinte, er sehe nicht ein, dass Landkinder zum Studium nach Wien gingen, um als Grüne zurückzukehren. Die Meinung über sein ehemaliges grünes Feindbild hat sich gravierend geändert. Wenn sich die Schwärmerei weiter steigert, scheint es nur mehr eine Frage der Zeit, bis der ÖVP-Klubchef selbst als Grüner nach Oberösterreich zurückkehrt. So ist Politik!

Mag. Hans Rankl, St. Pölten