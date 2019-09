Eine besondere „Neuerung“ war heuer der Umstand, dass auch an schwachen Badetagen das Aubad zumindest stundenweise durch einen Bademeister besetzt war. Dadurch war die Gefahrenquelle an der Rutsche minimiert.

Denn, dass die Warn-und Hinweistafeln sehr großzügig ignoriert werden, konnte ich leider allzu oft beobachten, da ich oft auch an weniger schönen Tagen eine 30 Kilometer-Fahrt auf mich nehme, im Aubad schwimme und einen Stadtbummel mit Einkauf oder Restaurantbesuch unternehme.

Kleinkinder immer in Reichweite, Kinder in Sichtweite – ein Slogan der Wasserrettung Tulln.

Es kann nicht so sein, dass Eltern sozusagen an der Kassa ihre Aufsichtspflicht an den jeweiligen Bademeister abtreten. Vielfach scheint es aber so, denn oft sind Eltern von Kleinkindern nicht einmal in Sichtweite.

Ich schaue gerne dem Treiben bei den Rutschen zu. Und ich kann sagen, Ihre Bademeister leisteten beste Arbeit, wenn man bedenkt, dass die Saison unfallfrei verlief, was nicht in allen Bädern in diesem Bereich der Fall war. Viele Eltern denken wohl, dass es Sache der Bademeister ist, für die Sicherheit ihrer Kinder, vor allem Kleinkinder, zu sorgen (in gewissem Sinne sicher), während sie selbst sich Erholung gönnen und oft sehr uneinsichtig auf Informationen reagieren.

Daher Dank an Ihr Team, dass der Sommer unfallfrei verlief.

Dafür danke ich Ihnen und Ihrem Team. Sie alle, Sie, als Leiter der Freizeitbetriebe, die Bademeister und auch das mitunter sehr gestresste und doch immer freundliche Kassapersonal haben dazu beigetragen, dass zahlreiche Besucher dieses schönen Naturbades entspannende und erholsame Stunden genießen konnten,

Erika Neumayr, Hollabrunn

Betrifft: Badesaison 2019 im Tullner Aubad.