Lob für Klinikum Waidhofen/Thaya

Nachdem aktuell leider die schlechten Nachrichten dominieren und tendenziell Beschwerden gerne lautstark kommuniziert werden, ist es mir ein echtes Anliegen, die sogenannten „Helden des Alltags“ vor den Vorhang zu holen und dem Personal des Krankenhauses Waidhofen großes Lob auszusprechen.

Kurz vor Weihnachten habe ich die Ordination von Herrn Werner Lorenz aufgesucht, aufgrund von Schmerzen im Brustbereich, die ich von der Lunge ausgehend vermutete. Lorenz hat mich untersucht und umgehend ein Blutbild machen lassen. Am 23. Dezember riet er mir, mich dringend ins Krankenhaus für nähere Untersuchungen zu begeben, da alles darauf hindeutete, dass die Schmerzen vom Herzen ausgehen.

Leicht beunruhigt wurde ich einen Tag vor Weihnachten ins Krankenhaus gebracht und von Oberärztin Elke Maurer und Oberarzt Alireza Mazinanian umfassend untersucht. Es stellte sich nach einer Woche im Krankenhaus heraus, dass ich einen Herz-Stent benötige. Oberarzt Mazinanian hat sich daraufhin ganze vier Stunden in seiner Freizeit darum bemüht, dass ich schnellstmöglich einen Termin im Krankenhaus Krems bekomme, sodass der Eingriff bereits am nächsten Tag erfolgen konnte. Ohne seine Bemühungen hätte ich einen Termin für den 8. März 2023 erhalten, was ziemlich sicher zu spät für mich gewesen wäre.

Ich bin ihm und seinem höchst persönlichen hohen Einsatz zu großem Dank verpflichtet. Generell möchte ich dem Krankenhaus-Personal in Waidhofen meinen Respekt zollen – angefangen vom Reinigungspersonal, über die Krankenschwestern und Pfleger bis hin zu den Ärzten. Alle waren stets sehr freundlich und hilfsbereit sowie sehr um das Wohl der Patienten bemüht – und das in einer Zeit mit knappen Personalreserven.

Es ist nicht schön, Weihnachten und Silvester im Krankenhaus zu verbringen, doch ich habe mich in dieser Zeit gut aufgehoben und betreut gefühlt. Dafür möchte ich mich bedanken und dem Krankenhauspersonal großes Lob für seinen Einsatz aussprechen.

Harald Hanisch, Waidhofen