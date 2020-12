Meine besorgte Frau rief daraufhin die Notfallnummer 1450 an und von dort wurde unverzüglich eine höchst professionelle und wirksame Rettungskette in Bewegung gesetzt. Es dauerte nicht lange und sowohl ein Sanitätsteam des Samariterbundes Groß Gerungs als auch ein Notarzt aus Zwettl waren da. Der Doktor führte erste erfolgreiche Stabilisierungsmaßnahmen durch und ordnete meine sofortige Einlieferung ins Landesklinikum Zwettl an.

Dort, in der „Interne 2“, wartete man schon auf mich und es erfolgte im Zuge der Aufnahme eine weitere Behandlung, worauf sich mein Zustand weiter rapide verbesserte. Ein dabei gemachter routinemäßiger Covid-Test ergab: „leicht positiv“.

Ich wurde daher vorerst in ein Zimmer zu einem Patienten mit ähnlichen Symptomen gelegt und erfuhr dann am Montag, dass ich „negativ“, der andere Mann aber „positiv“ sei, was eine Verlegung meiner Person in ein Einzelzimmer und später kurz in die „Interne 1“ zur Folge hatte. Am Freitag, dem 13. (!) November, teilte man mir zu meiner Überraschung und Bestürzung plötzlich mit, dass auch ich „positiv“ sei. Da mir eine völlige Trennung zu Hause nicht möglich erschien und meine Frau beim Hausarzt zwar „negativ“ getestet wurde, aber keine Antikörper hatte, blieb ich im Landesklinikum Zwettl, zusammen nun in einem Zimmer mit anderen, immer wieder wechselnden „positiven“ Patienten.

Obwohl ich ganz normale Werte hatte, verbesserte sich mein „Corona“- Zustand nur sehr langsam, sodass ich erst am 1. Dezember geheilt entlassen werden konnte. Nach Hause gebracht wurde ich von zwei sehr freundlichen Zivildienern des Roten Kreuzes Zwettl, die sehr überrascht waren, als sie im Zuge unseres sehr netten Gespräches erfuhren, dass sie einen pensionierten General des Bundesheeres beförderten.

Man muss gesehen haben, mit welcher Professionalität, Liebenswürdigkeit und Geduld die Ärzte und Schwestern mit den armen kranken Menschen umgehen, man muss gesehen haben, wie umsichtig etwa die zarten Schwestern einen 115 Kilogramm schweren, alten, in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkten Mann mit vereinten Kräften in seinem Bett immer wieder in eine angenehme Lage zurechtgerückt haben, und mit welch rührendem Feingefühl sie einem ganz armen, geistig behinderten Patienten die notwendigen Behandlungsmaßnahmen erklärt haben.

Man muss auch gesehen haben, mit welch beruhigender Einfühlsamkeit und Vorsicht die Schwestern – von oben bis unten mit Schutzbekleidung verhüllt – etwa bei der Entnahme eines für den Patienten eher unangenehmen Covid-Abstriches oder bei der oftmals erforderlichen Blutabnahme agiert haben.

Auch mir gegenüber, der ich eigentlich wie ein „Gesunder“ alles selbst machen konnte, war das Verhalten der Ärzte und Schwestern stets von ausgesuchter Höflichkeit, Freundlichkeit und Fürsorge gekennzeichnet.

Den Ärzten und Schwestern der „Interne 2“ - und genauso der „Interne 1“ - des Landesklinikums Zwettl gebührt für diese außerordentlichen Leistungen rund um die Uhr wahrlich höchste Anerkennung und größtes Lob. Gleiches gilt aber auch für die Sanitäter des Samariterbundes Groß Gerungs und des Roten Kreuzes Zwettl und für den Notarzt vom 8. November. Es ist wunderbar zu sehen und zu erleben, wie gut unser Rettungs- und Gesundheitswesen funktioniert, wenn wirklich einmal Not vorherrscht – und ich glaube, darauf können und sollten wir alle ehrlichen Herzens dankbar und stolz sein.

Franz Teszar, Groß Gerungs