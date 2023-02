Loibener sind zur Zeit im Nachteil

Es ist schon erstaunlich, welch verkürzte Sichtweisen es in wichtigen Angelegenheiten geben kann. Dr. Schmidl schreibt, es sei eine „Geringschätzung der Bevölkerung des Ortsteiles Dürnstein“, dass die Bevölkerung zur Stimmabgabe in den Multifunktionssaal gebeten wurde. Die bisherigen Wahllokale im Rathaus Dürnstein waren nicht barrierefrei, und das Wahllokal im Saal direkt neben dem Nahversorger, zu dem die Menschen regelmäßig einkaufen gehen. Sollte das Gemeindeamt hierher verlegt werden, steht der Saal für die (seltene) Inanspruchnahme durch die Musikschule etc. nicht mehr zur Verfügung. Dafür gibt es aber den Sitzungssaal im derzeitigen Rathaus. Völlig außer Acht gelassen wird, dass die Gemeinde Dürnstein auch aus Ober- und Unterloiben besteht. Für deren Bürger ist der Weg zum Gemeindeamt schwierig, weil sie in der Ortschaft nicht parken können und auch noch 20 unebene Stufen bewältigen müssen. Die vernünftige und zweckmäßige Situierung eines Gemeindeamtes als „parteipolitischen Krimskrams“ zu bezeichnen, ist verwegen und offenbart eine bedenkliche Einstellung zur Demokratie.

FPÖ-Stadtrat Dr. Helmuth Weiss Unterloiben

