Lokalpolitik braucht viel Zeit

„Ich bin eine der zwei wilden GemeinderätInnen und gehöre dem Gemeinderat seit drei Jahren an.

Ich komme aus dem Bildungsbereich und aus der Wirtschaft und was Frauen betrifft, hat der Klosterneuburger Gemeinderat sicherlich Aufholbedarf, was den Umgang und auch die Akzeptanz von Frauen im politischen Bereich betrifft. Das betrifft aber eher vorwiegend die Älteren im Gemeinderat, nach meiner Erfahrung. Es kommt immer darauf an, wie man die Aufgaben der Frauen sieht. Und manche haben davon eben eher ein sehr antiquiertes Bild. Wir brauchen die Augenhöhe!

Ich wollte mich schon in jungen Jahren politisch engagieren. Mein Beruf und die familiären Verhältnisse haben dies allerdings erst mit 57 zugelassen. Die Kinder waren aus dem Haus und der beste Ehemann hat mein Ansinnen, sich für die Gemeinde ehrenamtlich zu engagieren, vom ersten Tag an unterstützt.

Was allerdings das größte Problem ist, ist die Zeit, die für Lokalpolitik gebraucht wird. Erstens kann man davon nicht leben, außer man hat eine Zusatzfunktion oder ist Stadtrat und zweitens ist das ehrenamtliche Engagement mit Berufs- und Privatleben nicht einfach unter einen Hut zu bringen. Gemeindepolitik ist auch ein ganz anderes System, als es sich viele vorstellen. Es braucht viel Pragmatismus, Lösungsorientierung und Selbstreflexion, um die vielen Themen, die die Stadt Klosterneuburg betreffen, anzugehen. Außerdem ist die kompetente Expertise immer ein ganz wichtiger Parameter. Denn wir sind meist nur Laien, was bestimmte Sachthemen betrifft. Das ist meine Einstellung.

Ich hatte den großen Vorteil, was das System Lokalpolitik betrifft, dass ich in den 80ern fast 10 Jahre als Chefsekretärin beim damaligen Stadtrat für Hoch- und Tiefbau, Willibald Eigner, in Weidling gearbeitete habe. So habe ich natürlich auch am Rande meiner beruflichen Tätigkeit viel Gemeindepolitik mitbekommen. Ich habe dann anschließend in der Landesnervenklinik Gugging eine Patientenorganisation übernommen (Schlaganfallselbsthilfe NÖ).

Mit Kinderbetreuung (ich war Alleinerzieherin von zwei) und Job ist ein lokalpolitisches Engagement kaum durchführbar. Deshalb habe ich die Idee ursprünglich verworfen.

Jetzt bin ich froh, dass ich mich in der Gemeinde engagieren darf und sehe das als Privileg. (...)

Ich finde, dass man prinzipiell für politisches Engagement Berufs- und Lebenserfahrung braucht. Lokalpolitik ist aber kein Engagement wie bei einer NGO. Ich glaube, dass beides wichtig ist, um gewissen Themen umsetzen zu können.

Ich arbeite sehr gerne mit jüngeren Menschen zusammen. Allerdings bei gesellschaftspolitischen Themen fehlt jungen Menschen einfach die Lebenserfahrung. Das ist der einzige Vorteil, den wir Ältere haben. Dafür sind Jüngere oft spontaner und unbelastet. Das hat auch seinen Vorteil, wenn man im Team arbeitet.

So glaube ich, dass es ganz klar ist, dass meist erst Ältere für politisches Engagement mehr Zeit haben.

Ich finde es darüber hinaus wichtig, Frauen immer in den Vordergrund und nicht in den Hintergrund zu stellen und an dem müssen wir alle weiter arbeiten.“

Regina Doppelhofer, 3400 Klosterneuburg

