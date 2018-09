Herrlich ausgewählter Ort (war das Absicht?) für das Interview. Da erscheint die viel propagierte Lebensqualität in Stockerau, die der Herr Bürgermeister immer betitelt, in einem ganz anderen Licht. Vor allem wegen dem bald aufkommenden (nach der Verbreiterung der Autobahn) Verkehr, der in den nächsten Jahren noch mehr zunehmen wird.

Die Entwicklung, die wir nehmen, macht mir auch Sorgen, vor allem im Bezug auf Stockerau, was Fläche und zukünftigen Ansiedlungen mit dem einhergehenden Zubetonieren angeht. Bin gespannt wie hoch die „Lebensqualität“ in Stockerau sein wird in zehn Jahren, wenn das so weitergeht. Auf jeden Fall schaut ein Teil von mir sich schon wo anders um.

Manfred Lierer, Stockerau

Leserbrief zum NÖN-Wordrap mit SP-Stadtchef Helmut Laab.