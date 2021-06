Aus den NÖN erfahre ich heute, dass es endlich wieder einen Vorschlag für einen Hundefreilauf in der Bezirkshauptstadt gibt. Bei der Übergabe der mehr als hundert Unterschriften für einen Freilauf im vorigen Sommer wurde uns die Umsetzung für dieses Frühjahr angekündigt.

Als gelernte Neunkirchnerin rechnet man ohnehin nicht mit derart übereilten Maßnahmen, aber jetzt lesen zu müssen, dass inzwischen auch wieder überlegt wird ob ,ein Hundefreilauf überhaupt notwendig ist‘, macht doch etwas sprachlos. Soll wirklich wieder an die rund 1.500 angemeldeten Hunde in der Stadt und 11.000 im Bezirk erinnert werden? Daran, dass auch kleinere Orte im Bezirk es schon vor längerer Zeit geschafft haben, einen Freilauf einzurichten? Dürfen wir in der Bezirkshauptstadt wirklich nur Steuern zahlen und Gackerlsackerl abliefern?

Sonja Hruby, Neunkirchen