„Ein kleiner Ablaufbericht: Es war am Sonntag in Pitten. Der Verfasser bog in den Zugangsweg zur Pfarrhofkirche ein. Gerade als das Glockengeläut endete, begann die Sirene am Feuerwehrgebäude zu heulen. Vielleicht zwei, drei Minuten danach kamen bereits die ersten Pkw der Feuerwehrleute angefahren. Höchstens wenige Minuten nach dem Sirenensignal fuhr das Team zum Einsatz. Man kann nur gratulieren zu der hervorragenden Ausbildung und der Einsatzfreude unserer Freiwilligen Feuerwehr!“

Wolfgang Fischer, Pitten

