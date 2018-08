„Man sollte auch auf Bürger horchen“.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Krammer!

Wie ich der NÖN entnehmen kann, haben Sie mit unserem Landesrat Schleritzko, mit dem ich ein gutes Einvernehmen habe, da er mir eine Würdigung zukommen ließ, ein Gespräch betreffend einer Kürzung der Citybahn nur mehr bis Vogelsang geplant.

Vor nicht so langer Zeit haben Sie im Ybbsitzer Bahnmuseum eine Erhaltung der durchgehenden Strecke zwischen Waidhofen und Ybbsitz für die Wirtschaft und den Tourismus forciert. Die beiden Gemeinden wachsen ja immer mehr zusammen, daher sollten Sie mit unserem Landesrat einen Wiederaufbau der Strecke, aber keine weitere Zerstörung besprechen. Die Gmundner in OÖ oder auch meine Freunde, die Privatbahnbetreiber in Rumänien sind, haben bereits eine andere Denkweise und sollten ein Beispiel für den Klimaschutz sein.

Eine Betriebsansiedelung (Anm. der Red.: in Gstadt) kann auch neben den Gleisen aufgebaut werden. Das Streckenband müsste ja trotzdem frei bleiben. Die vielen Busse und Lkws, die durch die Stadt fahren, aber auch auf den Landesstraßen, füllen seit langer Zeit schon die Fahrbahnen.

Was den Radweg durch das Obere Ybbstal angeht, so soll dieser ja recht gut ankommen. Nur sehe ich persönlich auch des Öfteren Radfahrer, die sich irgendwo schnell ihre Flaschen in den Gastwirtschaften mit Wasser anfüllen und sogleich weiterfahren. Mit Plan- und Sonderzügen zwischen den beiden Ybbstal-Orten könnte jederzeit wieder ein Tourismus aufgebaut werden, wie er früher einmal war.

Was wird Gästen aus Nah und Fern eigentlich heute noch geboten? „Null komma Josef“! Politiker sollten auch ein wenig auf die Bürger horchen und nicht alles alleine beschließen.

Herbert Marko, Ybbsitz

Leserbrief zum Artikel „ Kürzere Strecke für Citybahn Waidhofen? “