"Falls das wirklich stimmt, dass Reinsberg meint, es sei nicht die Aufgabe einer Gemeinde, ein Gebäude für Ärzte zu bauen, dann finde ich das ziemlich kurzsichtig. Jeder Grestner kennt die Ordination von Dr. Nikou und die verwaiste Ordination von Dr. Kammerer. Beide Räumlichkeiten sind bei Weitem nicht die modernsten und auf keinen Fall behindertengerecht. Natürlich würde es helfen, wenn man einen Arzt nach Gresten holen will (und das wäre wirklich dringend nötig), dass es moderne Praxen gibt. Ich glaube kaum, dass man einen jungen Arzt mit der Praxis von Dr. Kammerer locken kann. Überall hört man von Gemeinschaftspraxen, das wäre doch für Gresten auch interessant. Immerhin muss man bedenken, dass auch unser Zahnarzt in den nächsten Jahren in Pension gehen wird – vielleicht sollte man doch ein bisschen weitblickender sein! Und ich denke, die Reinsberger wollen schon die Möglichkeit haben, zu einem Arzt zu gehen. Und man sollte die Arbeitsüberlastung unseres einzigen Doktors nicht vergessen. Wollen wir wirklich, dass wir unsere Ärzte ins Burn-out treiben? Das kann doch nicht wirklich im Interesse der Gemeinden liegen! Irgendwie bin ich äußerst besorgt, was die ärztliche Versorgung in der Zukunft angeht! Ich hoffe, meine Ängste bewahrheiten sich nicht und die Politik lässt sich irgendetwas einfallen – aber bald!“

Jutta Karner, Gresten

Leserbrief zum Artikel „Mit Nachdruck zu Ärztehaus“ in Woche 04.