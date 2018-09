Das eigentliche Ziel jeder unternehmerischen Tätigkeit ist die Produktion von Waren und Dienstleistungen, die einen Nutzen für die Gesellschaft haben.

Gewinn sollte erst eine Folge guter unternehmerischer Tätigkeit sein und kein Selbstzweck. Wenn ein Unternehmen daher als vorrangiges Ziel die Gewinnmaximierung zu Gunsten privater Investoren (konkret für einen Investmentfonds) anstrebt, ist das gesellschaftlich zu ächten, politisch zu bekämpfen und rechtlich in die Schranken zu weisen (v.a. im Rahmen des Steuerrechts). Ich für meinen Teil werde die Merkurcity daher in Zukunft wohl meiden, schließlich leben wir ja in einem freien Markt…

Christian Kühteubl, Rechtsanwalt, Wiener Neustadt

Leserbrief zum Artikel Leserbrief zum „Innenstadt: Kaufhaus Müller sperrt zu