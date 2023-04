Megaprojekt in Gmünd

Ein Projekt wo kleine Lachse natürlich, regional, umweltschonend und frei von jeden Zusatzstoffen heranwachsen - ist schon mal die erste "Lüge" - NATÜRLICH, also in der Natur wächst kein Fischlein in einem Zuchtbecken heran!!

Regional? Umweltschonend? Frei von jeden Zusatzstoffen? Ich weis nicht ob man in Österreich, regional, speziell um Gmünd, so viel Lachse in unseren Gewässern findet......Und das Futter frei von jeden Zusatzstoffen? Kann ich mir ehrlich auch nicht vorstellen! Aber warten wir mal ab ob und wann wirklich was wird daraus! Bis zu 100 neue Arbeitsplätze werden geschaffen?

Hat es dazumals beim Megaprojekt von Stronach auch geheissen, wieviel heimische Arbeitsplätze sind es dann geworden??? Diese Projekte sind immer ein bisschen suspekt, NBG wurde immer in den höchsten Tönen gelobt, in letzter Zeit ist es sehr still geworden........Vielleicht gibt es ja wirklich bald Österreichs größte "Waldlachs-Farm" in Gmünd, was die Stadtregierung aber auf jeden Fall gut kann, wertvolle Natur zerstören - siehe Bauplätze Harabruckteich!!

Sollte das Megaprojekt "Waldlachs-Farm" in Gmünd doch nicht so ein großer Erfolg werden, ja dann werden sich auch so manche Politiker/Innen nicht mehr so genau an die Entstehung erinnern können/wollen. Vielleicht sollte man sich auch verstärkt um Investoren bemühen, die endlich in so manche Straßensanierung investieren würden..................!

Franz Döller, Gmünd, zum Artikel „Waldlachs“: Gmünd bekommt größte Lachsfarm Österreichs