Mehr Züge, mehr Lärm

Damit steigt der Druck auf Rechtfertigung, sich erklären zu müssen und Positionen zu verteidigen. Und es wird zwischenzeitlich ziemlich unsachlich und auf Argumente wird nicht mehr eingegangen. Es wird aus Zusammenhängen gerissen und es werden nur mehr Beweise gesucht, um Positionen zu verteidigen. Solche Ansätze können Seiten in Zeitungen füllen, aber es wird dabei finsteres Mittelalter. Die Politik war – und wird es leider immer mehr – zu einem Musterplatz dieses traurigen Schauspiels. In kleinen Kämmerchen ausverhandelte Deals werden öffentlich als überwältigende Erfolge und Nutzen für betroffene Personen dargestellt, was sie aber meist nicht sind. Es ist oft nur trauriges Schauspiel zunehmend rhetorisch gut geschulter Typen. die aus jedem noch so miesen Ding eine glänzende Fee herauszaubern können, um die Leute zu blenden.

Wenn das Ziel der ÖBB mehr Züge heißt – ansonst würde das zweite Gleis wohl nicht gebaut werden – dann heißt das einfach auch mehr Lärm. Und mehr alte und laute Güterzüge mitten in einer Stadt bedeuten noch mehr Lärm in Wohngebieten dieser Stadt. Eigentlich ganz einfach…

Franz Bazanella aus Tulln

NÖN Leser über den geplanten zweigleisigen Ausbau der Verbindung Tulln-Tullnerfeld.

