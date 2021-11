Meinungsäußerung ist ein Grundrecht

Ich wurde als Zuhörer bei der Gerungser Gemeinderatssitzung (am 28. Oktober, Anmerkung der Redaktion) Zeuge eines Skandals erster Ordnung, begangen von Noch-Bürgermeister Max Igelsböck gegenüber dem Stadtrat der Bürgerliste Markus Kienast: Igelsböck herrschte vor versammeltem Gemeinderat samt Zuhörern grob gegen die Meinungsfreiheit verstoßend an: „Herr Gemeinderat, halten Sie den Mund!“ Wähnt sich der „Dorfkaiser“ Igelsböck vielleicht gar in Nordkorea, Peking oder Moskau, wo Meinungs- und Pressefreiheit mit Füßen getreten wird? Wie lange wird es noch dauern, bis Menschen mit anderer Meinung in Groß Gerungs persönlich verfolgt und vielleicht sogar körperlich angegriffen werden? Solches Verhalten von einem Bürgermeister, der Bürgermeister für alle Gemeindebürger zu sein hat, kann keinesfalls geduldet werden, wenn wir nicht menschenrechtsverachtende Zustände wie seinerzeit unter Idi Amin oder Kaiser Bokassa in Afrika hier im ehemals schönen Waldviertel haben wollen! Und das Recht auf freie Meinungsäußerung ist eben auch ein Grundrecht!

Rudolf Kienast, Groß Gerungs

Die NÖN bat ÖVP-Bürgermeister Maximilian Igelsböck zu einem Statement zu diesem Leserbrief. Seine schriftliche Antwort:

„Laut Gemeindeordnung hat ein Gemeinderat das Recht in einer Gemeinderatssitzung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten Anträge zu stellen, sich zu Wort zu melden und abzustimmen. Herr Gemeinderat Kienast versucht aber immer wieder in seiner selbstinszenierenden Art und Weise zu reden, wann er will und worüber er will. Ich werde immer wieder aufgefordert, Herrn Kienast dieses unkorrekte Verhalten zu unterbinden. Was bei seiner Unverschämtheit und Respektlosigkeit nicht einfach ist. Zu den Formulierungen dieses Schreibens kann ich nur sagen, dass mir diese schon seit Jahren aus diversen anonymen bzw. mir falschen Namen versehen Schreiben bekannt sind und nur von einer sehr frustrierten Person stammen können.“

