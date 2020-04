Da alle Schulen in Österreich geschlossen sind, werden die Schüler momentan über verschiedene Plattformen mit Arbeitsaufträgen versorgt. Mir persönlich geht es mit Homeoffice und E­­-learning eigentlich sehr gut. Ich versuche mir die Aufgaben so gut wie möglich einzuteilen und auch zwischendurch kleine Pausen einzulegen. In der ersten Woche war es noch sehr anstrengend, weil es ungewohnt war. Jetzt komme ich sehr gut zurecht und ich freue mich schon auf den Unterricht via FaceTime.

In den letzten vier Wochen hat sich sehr viel verändert. Es ist weniger bis gar kein Verkehr auf den Straßen und viele Menschen fahren keine unnötigen Strecken mit dem Auto. Die Leute kaufen nun mehr regionale Lebensmittel ein. Es wurden leider viele Menschen arbeitslos.

Es gefällt mir, dass sich der Großteil der Österreicher/innen an die Regeln halten. Ich finde auch, dass die Menschen hilfsbereiter und fürsorglicher geworden sind. Am allermeisten vermisse ich meine Familie und meine Freunde.

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Menschen keine unnötigen Strecken mit dem Auto fahren und mehr auf die Natur achtgeben.

Theresa Hofmann, Schülerin an der NMS Fels-Grafenwörth