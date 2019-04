Die von einzelnen Mietern angesprochene Kritik, dass die Vermieter schuld seien und die Mietpreise der Geschäftslokale zu hoch, kann der Verein der Hauseigentümer in Krems nicht nachvollziehen. Als Immobilienverwalter, auch für den Stadtbereich, gab es für mich keinen Anlass, die Angemessenheit des Hauptmietzinses in Frage zu stellen.

Dabei erscheint es angebracht, die Kosten des Hauptmietzinses und die Betriebskosten (öffentliche Abgaben, …) als Nebenkosten zu vergleichen. Das Problem beim Geschäftsmietzins liegt nicht so sehr beim Hauptmietzins, sondern vielmehr bei den oben angeführten Nebenkosten, welche bis zu einem Drittel des Mietzinses ausmachen können. Vergleichsweise steigen die Nebenkosten (oft jährlich) stärker als der indexierte Hauptmietzins. Eine Kritik der Geschäftsmieter müsste sich mehr an die Verursacher der Nebenkosten richten.

Es liegt ja auch meist nicht am mit dem Geschäftsvermieter vereinbarten Mietzins, dass Geschäftslokale verlassen und in weiterer Folge nicht wieder angemietet werden, sondern offensichtlich in der Absicht des künftigen Mieters, den Geschäftsbetrieb in Wirtschaftlichkeit in der Kremser Landstraße führen zu können.

Wenn der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens nachlässt, wurde in Gesprächen oft erkennbar, dass die Höhe des Mietzinses in Zweifel gestellt wird, da dieser nach der Kalkulation der weiteren Geschäftskosten nicht mehr finanzierbar erscheint. Es ist oft der Unternehmer selbst der einzige Angestellte.

Die dringenden Maßnahmen in der Revitalisierung der Kremser Innenstadt liegen in den Händen des Geschäftsführers der Gesellschaft mit den Haupt- und Mitgesellschaftern. Kein Zweifel dürfte darüber bestehen, dass im City-Management der erste Schwerpunkt der Arbeit des neuen Stadtmarketings zu setzen ist. Die finanziellen Mittel dafür sind hoffentlich schon vorhanden. Die Presseberichte, besonders die umfassende Berichterstattung und Bestandsaufnahme der NÖN betreffend die Geschäftsstraße der Kremser Innenstadt – welche zu den schönsten in Österreich gehört – könnten einen zusätzlichen Anlass zum Handeln geben.

Karl Greimel, Immobilien-Coach des Haus-, Grund- und Wohnungseigentümervereines Krems

Zu den Berichten über die Innenstadt-Probleme in Krems