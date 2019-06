Es handelt sich bei der Beschwerde des Landtagsabgeordneten Georg Ecker nicht um kleine fünf Bäumchen, sondern um stattliche gezählte 16 Baumscheiben. Auch konnte man bei maximal zwei davon Anzeichen einer Krankheit erkennen. Davon, dass die fünf zum Teil krank gewesen seien, sprach ja der Stadtwerke-Chef.

Der Bauer, der diese großteils Vogelkirschenbäume früher auch gepflegt hat, meinte: „Das werden wir nicht mehr erleben, dass die so groß werden, wenn sie die neu einsetzen.“ Dass man gesunde Bäume fällt, die entlang und in der oberen Hälfte der Böschung eines Grabens stehen, hat so gar nichts mit Hochwasserschutz zu tun, weil dort weit und breit keine Siedlung steht. Rund um die Bäume waren auch Sträucher, die den Kleinsäugern, Insekten und Vögeln Schutz, Wohnung und Nahrung gegeben haben. Starkregenereignisse betreffen in dieser Flur bloß die Straße und die Äcker.

„Im unteren Bereich des Grabens wurden jene Bäume stehen gelassen, die den Wasserfluss nicht behindern“, liest man da. Im oberen Bereich haben sie auch niemanden behindert. Ich finde schade, dass der Natur nicht die nötige Wertschätzung entgegengebracht wird. Wie wir im Großen bei der Klimakatastrophe sehen, rächt sich dieser respektlose Umgang mit unserer Umwelt, unseren Luft- und Wasserspeichern und unseren Ressourcen. Wir müssen auch in unserer Gemeinde endlich anfangen, mit der Natur zu leben und nicht gegen sie.

Zum Bericht „Neue Grabenkämpfe“ in Dietersdorf, Hollabrunner NÖN 19/2019