Mit Franz-Josefs-Bahn schneller pendeln.

Also meine Stimme habt ihr. Da ich seit 15 Jahren bereits in Litschau ein Haus habe aber mein Arbeitsplatz immer noch in Wien ist, wäre es fein, schneller zu pendeln. Und alternativ eine Autobahn zu bauen dauert zu lange und ist nicht erstrebenswert aus verschiedensten Gründen.

Silvia Musa, Litschau, zum Bericht "Grüne pochen auf Franzl-Bahn-Ausbau"