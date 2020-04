Mit Schulterschluss zurück zur Normalität!.

Mit der Unterzeichnung des Staatsvertrages, am 15. Mai 1955, begann für Österreich nach Krieg, Entbehrungen und unermesslichem Leid der Aufbau der Zweiten Republik. Mit Selbstvertrauen und Fleiß schafften die Menschen (die heutige „alte“ Generation) die Basis, auf welche wir heute mit Stolz zurückblicken und in Wohlstand leben können. Am 14. April 1945 kam es auch zur Wiedergründung der SPÖ mit der großen Vision, das Leben der Bevölkerung kontinuierlich zu verbessern.

Der Kampf um eine gerechte und solidarische Gesellschaft begann mit dem Wiederaufbau, dem sozialen Wohnbau, dem laufenden Ausbau des öffentlichen Gesundheitssystems, Justiz- und Bildungsreformen, dem Bemühen um eine moderne Frauen- und Gleichberechtigungspolitik, laufenden Verbesserungen für die Arbeitnehmer, Rekordinvestitionen in den Arbeitsmarkt und vieles mehr.

In Anbetracht der durch den Corona-Virus bisher größten Krise ist es nun erforderlich, sich den gemeinsamen Kampf für soziale Gerechtigkeit und Solidarität der damaligen Generation zum Vorbild zu nehmen. Rekordarbeitslosigkeit, soziale Unsicherheit und der Überlebenskampf vieler großer und kleiner Betriebe machen uns bewusst, dass wie schon vor mehr als 70 Jahren nur durch den Zusammenhalt über alle Parteigrenzen hinweg – durch einen nationalen Schulterschluss - Österreich wieder auf die Beine kommen kann. Mit den richtigen Entscheidungen und Selbstvertrauen wird es auch die heutige Generation schaffen, unser Land wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Wie sich in den letzten Wochen gezeigt hat, ist die Bevölkerung bereit, auch diesen Weg zu gehen, um gemeinsam zur Normalität zurück zu kommen. Die Geschichte wiederholt sich! Irgendwann werden wir zurückblicken und hoffentlich auch aus dieser Krise für die Zukunft lernen.

Mag. Hans Rankl, St. Pölten