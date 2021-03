„Ja, da können wir als Gemeinde halt nichts machen, da sind uns die Hände gebunden.“ Kennen wir diese Aussagen nicht von einem erst kürzlich, wenn auch gesundheitspolitischen, Vorfall in Scheibbs?

Nun hat die Alpenland wieder ihre Fühler in die, wenn auch ehemalige, Stadtpolitik ausgestreckt. 300 Wohnungen wurden durch diesen Marktführer und Monopolisten in Scheibbs schon gebaut. Ist das noch nicht genug bei den bereits bestehenden Wohnungsleerständen? Soziale Wohnungsnachfrage, leistbare Angebote, günstige Wohnungen zur Haushaltsgründung sind Schlagworte, die sich gut verkaufen lassen. Die Realität sieht anders aus, siehe zum Beispiel das derzeit in Bau befindliche Projekt Scheibbsbachweg. Günstig, ohnehin nur solange die Förderung nicht wegfällt. Dort sind großzügige Grünflächen (Spielplatz …?) sowie die durch Alpenland gerne zitierte Wohn-Qualität vor Quantität nicht zu erkennen.

Beim derzeitigen Projekt sollen 26 Wohneinheiten auf einem relativ kleinen Grundstück untergebracht werden. Unter vier Stockwerken keine Chance. Dies bedingt 39 Parkplätze und somit erhöhtes Verkehrsaufkommen in der derzeit bereits völlig überlasteten Feldgasse. Dies kann sich Alpenland-Obmann Norbert Steiner in einem Schreiben an die Anrainer unverständlicherweise nicht vorstellen. Die zusätzlichen Wohnparteien werden sich seiner Meinung nach doch sicher mit Rad oder zu Fuß bewegen. Außerdem wird bestehende, genützte Top-Wohnqualität der Anrainer durch ein zu hinterfragendes Wohnklotzneuprojekt in einer Abwanderungsgemeinde zerstört!

Es wird immer nur von Förderung der Jugend gesprochen, wird hier nicht generell eine Generation vergessen?

Kann man diesmal doch darauf hoffen, dass der fünfköpfige Gestaltungsbeirat des Landes (inklusive Bürgermeister als Mitglied dessen und Baubehörde erster Instanz) den Weitblick aufbringt, einen Wahnsinn zu verhindern oder kann man halt wieder nichts machen? Mit einem Gesprächstermin „in den Sternen“ seitens Alpenland für ein derart lebensveränderndes Projekt können sich die Anrainer nicht abfinden! Wir ersuchen daher den Herrn Bürgermeister ehestmöglich, einen Vertreter aus dem Vorstand der Alpenland zu einem Termin nach Scheibbs einzuladen!

Bernhard Kandler und Cordula Priesnitz aus Scheibbs im Namen der Anrainer der Feldgasse

Die in der NÖN veröffentlichten Leserbriefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.