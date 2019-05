Sie haben mehrmals über Purkersdorf und die hier herrschenden Methoden am Bausektor berichtet, darunter auch über die Kaiser-Josefstraße 10. Es hat zwischen mir und Claus Rechberger bezüglich des Balkons und des Lichthofs eine einvernehmliche Einigung geben. Es sei vermerkt, dass mir Rechberger entgegengekommen ist, denn nach der Bauordnung, die hier eine geschlossene Bauweise vorsieht, wäre auf den Balkon in keiner Weise Rücksicht zu nehmen gewesen. Lediglich eine Mindestbelichtung des Wohnraumes war sicher zu stellen, die mit dem Lichthof auch eingehalten wurde. Dieser wurde fast doppelt so groß angelegt wie ursprünglich geplant. Auch wenn der Bau direkt an der Grundgrenze eine schwierige Situation war/ist, handelt es sich vielmehr um ein Beispiel wie man miteinander eine vertretbare Lösung und eine Einigung finden kann.

Arne Hahn, Purkersdorf