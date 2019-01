...Dieses großartige Gebäude EXKLUSIV für einen Verein zu nutzen, wäre für das bunte Vereinswesen der Stadt Baden ein echter Verlust. Ob Familien, Kunst & Kultur, Inklusion oder Bewegung – die Gemeinde bietet mit dem Theater am Steg, Platz und Raum dafür. Ein Miteinander aller Vereine wäre für die Menschen und Familien in Baden sinnvoll und wünschenswert. Unser Wunsch: Alle gemeinsam an einen Tisch, um für Badens Familien etwas Tolles auf die Beine zu stellen.

Wir hätten uns eine direkte Information der BiondekBühne gewünscht und nicht ein Ausrichten über die Medien. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden.“

Irene Bamberger, NÖ Familienbund / Eltern-Kind-Zentrum Kids & Co Baden

​​​​​​​Leserbrief zum Artikel "Kampf um's Theater am Steg"