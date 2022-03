Mobilitätsprobleme im Bezirk Krems

Nachtarbeit auf Baustelle stört

Das Bauprojekt „Marena“ der Firma Prisma in der Kremstalstraße sorgt bereits nach nur wenigen Wochen für zahlreiche Unannehmlichkeiten.

Abgesehen von dem katastrophalen Schaden, welcher der Natur und den letzten Marillenbäumen in Krems zugefügt wurde, werden nun auch die Anrainer mit Baulärm sowie großflächiger Beleuchtung bis 23 Uhr belästigt. Erst vor wenigen Tagen wurden Nachtarbeiten ohne Genehmigung bis 23 Uhr mitten in Krems durchgeführt. Das ist Wohnungsbau auf Kosten der Nachtruhe aller umliegenden Bewohner.

Als Berufstätiger hat man durch den ständigen, sehr lauten Baulärm, sowie durch die großflächige Beleuchtung durch mehrere Flutlichter zwischen 5.50 Uhr und 23 Uhr keine Zeit, sich auszuruhen. Das „Prisma“-Projekt raubt nicht nur dem schönen Kremstal die letzte Grünfläche, sondern jetzt auch noch die Nachtruhe der Anrainer.

Sarah Karner, Krems

Nur Umstieg auf e-Autos zu wenig

Zum Bericht über den Kremser Mobilitätstag (NÖN 12/2022, S.13):

Die Mobilitätswende kann nur gelingen, wenn politische und gesellschaftliche Entscheidungen getroffen werden, die das Mobilitätsverhalten ändern. Es geht um eine grundsätzliche Änderung des Mobilitäts-Verhaltens, welches viel zu stark auf den Besitz eines Autos aufgebaut ist. Die technologische Umstellung dieses Systems Autos auf E-Mobilität wird die Verkehrswende nicht vollbringen können, da damit das Problem des Flächenverbrauchs auf Straße und Verkehrsfläche (siehe Ringstraße), der Behinderung des Rad-, Fußgänger- und Busverkehrs und die soziale Frage der Leistbarkeit eines Privatautos nicht gelöst sind!

Was wir brauchen, ist eine gerechte Aufteilung des öffentlichen Raumes, der dem Rad- und Busverkehr sowie den Zufußgehenden den Vorrang vor dem Auto gibt. E-Autos können im Sinne von Carsharing eine sinnvolle Ergänzung sein.

Marlene Nutz, Fridays for Future, Krems

Bahn ist Alternative zur Autobahn

Interview „B37-Ausbau: Es geht ums Geld“ (NÖN 11/2022, S. 26):

Diese Behauptung zu Beginn des Artikels, dass die Straße im Waldviertel „alternativlos“ ist, beschreibt der heutigen Verkehrswissenschaft zuwider laufende Annahme. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die suggestive Darstellung, dass eine Autobahn eine Lösung für unser Mobilitätsproblem wäre, ist unrichtig. Autobahnen haben noch nie ein Verkehrsproblem gelöst, vielmehr eine Verkehrszunahme generiert. Wir werden jetzt bereits als „Europameister des Straßennetzes“ bezeichnet.

Das spiegelt die katastrophale Verkehrspolitik der NÖ Landesregierung der letzten Jahrzehnte wider. Natürlich gibt es zum Konzept „mehr Straßen“ eine bzw. viele Alternativen. Die wichtigste ist der Bahnausbau. Wir müssen jeden Cent, den wir haben, in den Vollausbau der Franz-Josefs-Bahn (72 Minuten Wien-Gmünd) und in die Wiederbelebung der Regionalbahnen investieren, von denen 27 von 28 von der Landesregierung in den letzten Jahren stillgelegt wurden. Der Buszubringerverkehr muss massiv verbessert, Bahn und Bus aufeinander abgestimmt und alle Möglichkeiten der Digitalisierung wahrgenommen werden.

Christian Oberlechner, Groß-Höbarten, Verkehrssprecher der Grünen im Bezirk Gmünd

Mit Kontrollen klappt Fahrverbot

Zum Bericht „Mehrheit gegen Fahrverbot“ (NÖN 12/2022, Seite 12):

Die zweite Antwort bei der Abstimmung (Temporäres Fahrverbot für „Elterntaxis“?) hätte man auch positiv anlegen können, indem man als Antwort anbietet: „Ja, wenn man kontrolliert.“ Selbstverständlich ist es für die Exekutive ersichtlich, wenn beinamputierte und gehunfähige Lernlinge vor der Schule aussteigen müssen. Ich wünsche den Bewohnern am Hohen Markt diese Lösung, denn sie funktioniert – besonders in Vorarlberg – bestens!

Außerdem kann man die Teenager auch in den Stadtbus setzen und am Hohen Markt aussteigen lassen. Ich bin 1956 vier Jahre lang als Volksschüler 7,5 km in die Schule gestapft – bei jedem Wetter.

Franz Hofbauer, Krems

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.