Als pensionierter Lehrer einer landwirtschaftlichen Fachschule in NÖ möchte ich noch auf eine weitere – NÖ-spezifische – Möglichkeit der Jagdausbildung hinweisen! An insgesamt zehn NÖ-Fachschulen können Schülerinnen und Schüler aus einem „Topf“ von Schwerpunktfächern auch den Unterrichtsgegenstand Jagdwesen auswählen. Nach Ablegung aller theoretischen und praktischen Prüfungen können die Absolventen die Jagdkarte bekommen. Viele spätere Landwirte erhalten aber auch dadurch viel Wissen über die Lebensweise und Bewirtschaftung unserer Wildarten und können so wertvolle Beiträge als Grundeigentümer „liefern“, um ein Gleichgewicht zwischen „WALD – WILD – FELD“ zu erhalten.

Herbert Grulich, Zwettl

Leserbrief zum NÖN-Artikel „Jagen beliebt wie nie zuvor“ in der NÖN-Landeszeitung in der Woche 34/2018.