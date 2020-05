Mir gefällt dieser Spruch und ich lade die Verkehrsverantwortlichen ein, ihn auch bei der Suche nach einer sicheren Radverkehrsanbindung der Bachwirtsiedlung in die Stadt fruchtbar werden zu lassen. Ich bin Mitglied der Radlobby, begeisterter Alltagsradfahrer und habe in den letzten Wochen als Bewohner der Bachwirtsiedlung von vielen Radfahrern und Radfahrerinnen gehört, dass ihnen die Maistrich-Skizze des Mehrzweckstreifens als eine mögliche Lösung sehr gut gefallen hat. Wir von der Radlobby haben uns die begründete Ansicht erarbeitet, dass der Mehrzweckstreifen bei dringendem Wunsch aller umgesetzt werden kann. Wie im Telefongespräch mit dir, Herr Bürgermeister Krammer, schon angekündigt, bin ich und sind wir von der Radlobby gerne bereit, diese Ansicht in die Planungsgespräche einzubringen.

Ich bitte euch und alle anderen Verantwortlichen daher, den Prozess der Suche nach der besten Umsetzungsmöglichkeit offen zu halten und nicht vorzeitig die Möglichkeit des Mehrzweckstreifens kategorisch auszuschließen. Es könnte nämlich jene sein, die vielen von uns hauptbetroffenen Radfahrerinnen und Radfahrern als die am schnellsten umsetzbare und kostengünstigste Lösung bei geringstem Naturverbrauch erscheint und die Sicherheit der Radfahrenden signifikant erhöhen würde.

Ich sehe die Debatte um den Radweg in unsere Bachwirtsiedlung nicht als Streit und auch nicht als Kampf, sondern als intensives Suchen nach einer baldigen Lösung. Herr Bürgermeister, Herr Verkehrsstadtrat! Nehmt die Fachgruppe für Radfahrinteressen, das ist die Radlobby und die Radfahrer und Radfahrerinnen vor Ort, in diese Suche auf. Ich bin gerne bereit, meine Erfahrungen ernsthaft einzubringen. Es soll eine Lösung werden, die Alltagsradlern und -radlerinnen gerecht wird.“

Hermann Wagner, Waidhofen