Meine Jungs und ich finden es nicht o.k., dass wir nun schon seit 6 Wochen nicht auf den Platz dürfen. Und wie es aussieht, soll das vermutlich noch mindestens bis Ende Mai so bleiben, vermutlich sogar bis Ende Juni – das wären dann mehr als 3 Monate ! Und das, obwohl die Infektionszahl allgemein extrem nieder ist und Jugendliche bekanntlich überhaupt nicht zum gefährdeten Personenkreis zählen.

Auch wir können ja Trainings in kleineren Gruppen mit Abstand organisieren, um direkten Körperkontakt und zu große Nähe zu vermeiden: bis auf weiteres halt ohne interne Matches und Spiele gegen andere Mannschaften, aber in separate Gruppen zum Laufen, Gymnastik, Ball- und Passübungen, Tore schießen, etc. Um Ansammlungen in Umkleidekabinen zu vermeiden, könnten die Spieler auch gleich umgezogen zum Platz kommen, und ohne gemeinsames duschen wieder nach Hause.

Wir wären schon happy, wenn wir zumindest einmal pro Woche solche ein Training veranstalten dürften !

Ing. Heinz Hudritsch