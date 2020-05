„Mühlen mahlen leider langsam“.

Die dramatischen finanziellen Sorgen der Unternehmer aufgrund der Corona Krise sind einzig und allein der Fehlentscheidung der Bundesregierung geschuldet. Zwei Tage vor dem Herunterfahren der Wirtschaft wurde das Epidemiegesetz von 1950 außer Kraft gesetzt, welches die volle Abdeckung entsprechend dem bisherigen wirtschaftlichen Einkommens nach dem Entgeldfortzahlungsgesetzes ermöglicht hätte. Die dann von der Regierung gesetzten Maßnahmen decken aber nur einen kleinen Teil der wahren Kosten ab. Der Härtefond sollte die persönlichen Fixkosten abdecken, aber mehr als der erste Tausender ist nicht geflossen und somit musste alles aus Rücklagen finanziert werden. Bei der zweiten Auszahlung kam jetzt das große Staunen, wenn vom versprochenen Tausender nur mehr Kleinbeträge überwiesen wurden. Von unbürokratischer Abwicklung kann auch keine Rede sein, für die meisten Einpersonenunternehmen war das Ausfüllen des Antrags ohne die Hilfe des Steuerberaters kaum möglich, was natürlich Zusatzkosten erfordert. Der Corona-Hilfsfond der die wirtschaftlichen Kosten abdecken sollte wird über die Hausbank und der Förderbank AWS (Austria Wirtschaftsservice) abgewickelt, aber die Mühlen mahlen langsam und die Banken sind bei Krediten zurückhaltend. So haben die meisten Unternehmen auch hier noch kein Geld gesehen. Sollte es doch irgendwann zu Auszahlungen kommen, werde aber auch hier nur zwischen 50 bis maximal 75 Prozent gefördert, der Rest bleibt wieder auf Seiten der Unternehmen. Die versprochenen Hilfeleistungen sind nur der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Es wäre höchste Zeit, den Unternehmen die Förderungen zu geben, die ein finanzielles Überleben sichert und nicht die Einpersonenunternehmen und Klein- und Mittelbetriebe in den Ruin zu treiben.

Gekürzter Leserbrief von Herbert Kraus, Arbesbach, zum Bericht „Wirtschaftskammer steht Unternehmern zur Seite“