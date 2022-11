Munitionsentsorgung in der Nachkriegszeit

Viele glauben, dass unsere Entschärfer sich bloß damit beschäftigen, wie alles das beseitigt wird, das damals abgefeuert und nicht detoniert ist. Weit gefehlt. Der allergrößte Teil davon ist aber die Munition, die die Deutsche Wehrmacht noch hatte, als der Krieg aus war. Das waren riesige Mengen.

Die Alliierten wollten diese Bestände schnell los werden, weil sie nicht wissen konnten, ob sich nicht Banden bilden, die noch nach dem Krieg wirksam werden. Und sich dieser Waffen bemächtigen. Also wurden – z.B. von den Engländern – in Kärntner Seen alles Mögliche verklappt. Manchmal bis knapp unter die Wasseroberfläche. Österreichische Taucher werden noch Jahrzehnte damit zu tun haben, diese Munition zu bergen.

Für die Front in Niederösterreich befanden sich zu Kriegsende die Sammelräume im Waldviertel. Dort wurden mit dem letzten Kriegstag von den Soldaten in jedes sich bietende Erdloch – oft Brunnenschächte - Restmunition und Waffen geworfen. Man wollte nicht mit Waffen angetroffen werden.

Reinhold Sulz, Wien 1210