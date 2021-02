Zum Bericht über mangelhafte Leistungen der Post in Krems kann ich einen Beitrag leisten: Im Oktober 2020 hätte ich einen Brief aus Australien bekommen sollen, welcher absolut korrekt adressiert war. Ein ganz Schlauer bei der Kremser Post wollte wohl dem Briefträger die Arbeit der Zustellung ersparen – für diesen schlauen Postfuchs war ich einfach unbekannt und er schickte den Brief nach Australien zurück.

Ich wohne seit 47 Jahren an dieser Adresse – aber das ist wahrscheinlich zu kurz, um der Post bekannt zu werden.

Mit einem Beschwerdeformular habe ich mich an die Post gewandt. Fast unnötig zu sagen, dass ich von dort einfach keine Erklärung bekommen habe.

Anzumerken ist, dass manche Postwurfsendung, die in anderen Kremser Stadtteilen zugestellt wird, die Haushalte in Stein nie erreicht. Auch in diesem Fall eine klare Schlamperei der Post!

Einem Werbespruch der Post gemäß sollte man sagen: „Wenn es wirklich wichtig ist, dann keinesfalls mit der Post!“

Dr. Werner Friedl, Krems-Stein