Jeder darf sicherlich konstruktive Verbesserungsvorschläge an die Stadtgemeinde Zwettl richten. Nichts ist perfekt. Die Frage ist immer: Ist es sachlich begründet und bringt es für diese Angelegenheit einen Mehrwert? So weit, so gut. Eine Diskussion erfordert immer Respekt und Diskussionskultur von beiden Seiten. Anscheinend dürfte diese einfachen und normalen Regeln dieser Herr Unternehmer nicht beherzigen wollen. Er sollte sich bei allen schnellstmöglich entschuldigen. Und wenn dieser Unternehmer etwas Sinnvolles beitragen möchte, dann kann er sich ja politisch engagieren und – bei Erfolg – mitbestimmen. Es lebe die Demokratie und die respektvolle Diskussionskultur.

Gerhard Lugauer, Echsenbach

