Es wird hier von „Sorgen und Ängste“ gesprochen und von „...Vermehrung...“ die man verhindern solle. Natürlich ist treffen hier unterschiedliche Interessen zusammen, aber die Natur findet nun mal ihren weg, ob uns das gefällt oder nicht.

Jetzt, wo sich seit neuem wieder einige Wolfe hier niederlassen und somit schlafen und fressen (müssen), wird schon von Regulierung gesprochen. Das ist ja wohl ein Scherz! Der Mensch ist nun mal nicht an der Spitze der Nahrungskette, auch wenn wir hier in einer Kulturlandschaft leben. Vor allem in diesen Tagen, wo die „Konkurrenz“ wieder um die Ecke schaut, wird gleich Alarm geschlagen und die Bevölkerung in Schrecken versetzt.

Angst kommt von Unwissen - In unserer Gegend haben wir mit dem Wolf keine Erfahrung, im Gegensatz zu Polen, Rumänien, Deutschland, Schweiz, USA, Kanada beispielsweise. Das heißt für mich, Mensch aus dem 21. Jahrhundert, dass ich mir Wissen aneignen muss – das Internet, etc. ist voll mit OBJEKTIVER Berichterstattung, Erfahrungen und Informationen (z.B. Herr Ulrich Wotschikowsky oder Günther Bloch) aus dem ich meine Lehren ziehen kann. Nur die Dümmsten schreien am lautesten!

Das Tier ist hier nicht das Problem. Es will einfach leben, überleben und darum passt es sich an. Mit Ausnahmen, hat der Mensch diese Eigenschaft wohl verloren und über die Jahrhunderte eigentlich nichts dazu gelernt. Die Tierwelt in Afrika soll geschützt und erhalten bleiben (Löwen, Elefanten, Leoparden...), aber wenn sich bei uns ein eigentlich heimisches Tier wieder zeigt, wird in fast einem Satz von „Entnahme“ , sprich Abschuss, gesprochen. Mit ein bisschen gesundem Hausverstand und Anpassungsfähigkeit, sollten wir dieses „Problem“ doch wohl lösen können. Natürlich sind die unschuldigen Schafe arm, aber Beute ist Beute. Natürlich müssen Bauern für ihren Schaden entschädigt werden. Man muss sich auch überleben, wie man den natürlichen Jäger fern hält, menschliche Jäger nicht um ihre Arbeit und Trophäen bringt und vor allem wie man die Bevölkerung objektiv aufklärt. Letzteres ist wohl am wichtigsten.

Der Wolf, als Beutegreifer, dem sein Leben lieb ist und eigentlich nichts riskiert, jagt die Kranken, Schwachen, Alten und die, die zu langsam sind. Er sorgt, als natürlicher Regulator, für einen starken, gesunden Wildbestand und andere positive Eigenschaften für Fauna und Flora. Wenn da ein paar eingepferchte Tiere (Schafe) in der Gegend herum stehen, ist das für den Wolf wie Running Sushi. Da darf man sich nicht wundern, wir schlagen beim Buffet ja auch gnadenlos zu. In dem Fall müssen wir halt unser Revier verteidigen (Herdenschutz, Zaun, Gummigeschosse...), damit der gemeine Wolf nicht auf dummen Ideen kommt.

Fazit für Jung und Alt: Vorträge von jenen anhören, die damit Erfahrung haben, sein eigenes Revier markieren und verteidigen, nicht wie Beute aussehen, vielleicht Wanderstock oder Pfefferspray beim Spazieren gehen mit haben und natürlich die Kamera bereit halten.

Marina Halmenschlager, Waldenstein, Vösendorf

Leserbrief zum Artikel: "Nächste Opfer: Wolf auch vor den Toren Gmünds"