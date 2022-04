Naturnahe Alternativen suchen

Zitat: ,Man muss auch sagen, dass ein Rückhaltebecken eine der wenigen lokalen Hochwasser-Schutzmaßnahmen ist, die wir setzen können. Wir können die Flüsse nicht regulieren, sondern müssen bei der Quelle ansetzen. Das ist eine Notwendigkeit, um die Bevölkerung zu schützen.’

Unsere Flüsse sind leider alle schon weitgehendst reguliert, das ist ja das eigentliche Problem, warum die Hochwasser-Wellen so schnell herunterkommen: Alle Flüsse wurden begradigt und in ein enges ,Beton-Korsett’ gesteckt, damit Bauland in den eigentlichen Überflutungsräumen gewonnen werden kann. Neuestes Beispiel: die Großbauten an der Ortseinfahrt von Maria Gugging unten am Bach, wo auch noch alle ,Freiflächen’ voll versiegelt wurden, um Parkplätze zu schaffen. Wasser kann kaum mehr frei versickern, rinnt von den Beton- und Asphaltflächen rasch ab und belastet unsere Flüsse.

Es stimmt schon, die Wetterereignisse werden heftiger, der Klimawandel ist ja nicht mehr zu leugnen. Allerdings kann die Lösung nicht im Verbauen der letzten, naturnahen Lebensräume liegen, die auch das natürliche Rückhaltevermögen (Wald) darstellen und auch als Erholungs- und Regenerationsraum der Menschen so wichtig sind! Hier sind neue Ansätze gesucht, die nicht auf ein 5.000-jähriges Ereignis – wer weiß, ob die Menschheit in 5.000 Jahren noch leben wird, geschweige denn, wie unsere (Um-)Welt dann aussehen wird! – abzielen! Wir können uns nicht (mehr) tausendprozentig absichern, wenn der Preis – sowohl Lebensraumzerstörung als auch monetär gemeint– dafür viel zu hoch ist! Nun auch noch die Quellregionen der Bäche zu beeinträchtigen, kann nicht die Lösung sein!

Der Biosphärenpark Wienerwald sollte eine Modellregion der Nachhaltigkeit sein, in der Lösungen zur Erhaltung des Lebensraumes für gefährdete Tierarten (wie der Habichtskauz und der Schwarzstorch, auch sämtliche Amphibien, die in und an Bächen vorkommen, sind gefährdet) aufgezeigt und innovative Projekte gefragt sind. Besonders die Bäche sind eigentlich unter besonderem Schutz, da sie zur Pflegezone des BPWW gehören.

Es gibt zwölf Zuflüsse nach dem nun geplanten Becken am Haselbach, bevor er in den Kierlingbach mündet. Eine Alternative zu überdimensionierten Becken dieser Art würden Wiesen-Gebiete, in denen die Überflutung schadlos möglich wäre, bieten. Solche auszuweisen hätte längst erfolgen müssen, nun wird es ohne Rückwidmungen nicht gehen; dennoch sollte das endlich einmal gewagt werden. Zum Beispiel weiter flussabwärts des Haselbaches.

Das ebenfalls geplante Hochwasserbecken Stegleiten könnte ein multifunktionales Vorzeigeprojekt werden, das für Alle Vorteile bringen könnte: Ohne Damm, ein Überflutungsbecken, das die meiste Zeit der Jahre als Sportplatz und Erholungsgebiet benutzt wird und der Bach relativ naturnah fließen könnte.

Der zugesicherte Mediationsprozess ist sehr zu begrüßen, ist aber nur sinnvoll, wenn über das Gesamtprojekt ,Hochwasserschutz Kierlingbach’, also alle vier noch geplanten Rückhaltebecken diskutiert wird.

Ilse Wrbka-Fuchsig, Naturschutzbund Klosterneuburg

Leserbrief zum Artikel „ Haselbach: Es wird noch viel Wasser fließen “.