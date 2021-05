Sie sind irgendwo gelähmt verschwunden im nie enden wollenden Kontinuum der grauslichen Skandale, versunken in den sauren Sümpfen von Macht-Seilschaften. Steril verschwunden hinter Message-kontrollierten Glasschutzwänden. Demokratie unter!

Traurig, wenn nur mehr das Bundesverfassungsgesetz und Richterinnen und Richter mit aufrechtem Rückgrat, und die legitimierte Autorität des Bundespräsidenten das Abrutschen in das Chaos einer Bananenrepublik garantieren können.

Wir als Staat, also jede und jeder von uns, haben einiges zur tragen in den nächsten Jahrzehnten um all die Sackgassen der Vergangenheit, die neuen Hundertmilliarden Schulden, all die Gewalt, all den Absturz des Bildungssystems, all den kaputten Planeten zu sanieren. Unserer Jugend zu überzeugender Hoffnung verhelfen!

Einander solidarisch, nachbarschaftlich aushelfen auch in psychischen Ausnahmesituationen der Pandemie.

Eine Verbeugung vor dem atemlosen Krankenhauspersonal auf den Intensivstationen, auf den Neuromed-Stationen, …

Eine Verbeugung vor dem wirklichen Super-Personal in den gar nicht so super Supermärkten.

Herzlicher Applaus, tiefe Verbeugung und 1000 Danke!

Fritz Baumgartner, St. Georgen/Gusen