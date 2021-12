Neuer Radweg, geteilte Meinungen

Wenn ich die Diskussion um den neu errichteten Radweg auf der Ringstraße verfolge, frage ich mich: Bin ich der einzige Mensch, der keine Probleme damit hat? Wenn Fußgänger den Radweg bei einer Kreuzung blockieren oder diesen aus welchem Grund auch immer unvermittelt betreten, kann ich, auch wenn es manchmal knapp wird, vorausschauend bzw. mit entsprechend angepasster Geschwindigkeit allemal noch anhalten bzw. ausweichen. Besonders in Bezug auf plötzlich aufgehende Autotüren ist der neue Radweg sehr sinnvoll angelegt.

Dr. Peter Mitterhofer, Krems

Es mussten sich bedauerlicherweise erst mehrere Radfahrer-Unfälle mit Verletzten ereignen, bevor die Verantwortlichen der Stadt Krems jetzt endlich rea giert haben und diese Gefahrenstelle entschärft wurde. Es würde der Stadt kein Stein aus der Krone fallen, wenn man diesen Planungsfehler eingesteht und die verunglückten Radfahrer mit einem angemessenen Schmerzengeld entschädigt. Fehler können immer und überall passieren, man sollte sie allerdings auch zugeben und sich mit den Geschädigten außergerichtlich einigen, statt langwierige und kostspielige Zivilprozesse zu führen.

Dr. Christoph Brenner, Krems

Das „Straßenschild für Radfahrer“ samt dem Laternenmast wurde an der neuen Engstelle so unglücklich platziert, dass es schon zu mehreren Unfällen gekommen ist. Diese Kreuzung durch den Neubau der Ringstraße nicht zu entschärfen, zeigt immense Kompetenzlosigkeit aller Beteiligten. Da nun Feuer am Dach war, wurde eine notdürftige Lösung präsentiert, deren Umsetzung zusätzliches Geld, Steuergeld, verbrauchte.

Dieses Geld hätte man dafür verwenden können, endlich die seit Jahren stillgelegten Gründe der ehemaligen Stadtgärtnerei für Mitarbeiter der Betriebe in der Stadt gratis oder günstig als Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Diese müssen sich täglich Parkplätze im „Kremser Parkdschungel“ suchen. Nach wie vor gibt es zu wenige, und diese sind für die Betroffenen zu teuer. Die Parkflächen sind fast fertig und es liegt nur mehr an einer Kleinigkeit, warum diese nicht schon für das „bisschen Weihnachtsgeschäft“ genutzt werden konnten.

Dies ist nur ein weiterer Fall von Steuer- und Abgabenverschwendung! Planen mit den Bürgern und den Betroffenen verhindert solche Vorkommnisse. Vor fast zwei Jahren hat mir der Bürgermeister zugesichert, dass die Parkflächen für unsere Mitarbeiter und Gäste des Bades hergerichtet werden. Ich frage mich, wie lange die geduldigen Autofahrer noch warten müssen.

Adi Krumbholz, Krems

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.