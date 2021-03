Wenn ein FPÖ-Mandatar, der 2018 noch nicht Gemeinderat war, zuvor behauptete, dass weder Gemeinderat und Mobilitätsausschuss eingebunden waren, liegt dies wohl an mangelnder Faktenkenntnis seinerseits und gemeinsamer Skandalisierungsabsicht von FPÖ und ÖVP in dieser Sache.

Fakt ist: Alle Parteien haben die größeren und längeren Busse beschlossen, diese hat dann der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) ausgeschrieben und die Firma Blaguss eingekauft.

Die Fakten der Reihe nach:

Das Projekt „Stadtbus neu“ wurde am 12. Dezember 2018 einstimmig beschlossen. Eine der Bedingungen durch den VOR lautete: Es sollen marktgängige Busse von rund 10 Metern Länge zum Einsatz kommen. In zwei vorausgegangenen Ausschussbesprechungen waren ebenfalls alle Beschlüsse einstimmig. Die Kosten für zusätzliche Linien und Taktverdichtungen, neue Haltestellen etc. betrugen mehrere hunderttausend Euro. Zusätzlich bis zu doppelt so hohe Anschaffungskosten für Bus-Sonderanfertigungen mit weniger Breite/Länge hätten die Kilometertarife extrem verteuert.

FPÖ und ÖVP stellen jetzt das vielfach verbesserte Projekt von SPÖ-Verkehrsstadtrat Scheichel aus Wahltaktik als Skandal hin. Jedes Ding hat zwei Seiten! In dem Fall eine mit vielen Vorteilen, die zweite mit wenigen Nachteilen. Größere Breite und Länge sollten die zuvor oft beklagte Überfüllung zu Spitzenzeiten verhindern und bieten die gesetzlich vorgeschriebene Barrierefreiheit. Jetzt gibt es von Einzelinteressen getriebenen Widerstand, da manche den öffentlichen Grund vor ihren Geschäften als „Privatparkplätze“ ansehen. Da könnte man gemeinsam Lösungen suchen. Doch stattdessen folgt sofort die feige politische Kindesweglegung durch ÖVP und FPÖ.

Gemeinderat Mag. Wolfgang Mahrer (KLS), Krems-Egelsee

Die Kremser Kommunisten versuchen in ihrem jüngsten Leserbrief, auch beim Stadtbus die Geschichte für „ihren“ roten Bürgermeister umzuschreiben. Denn es stand weder ein Ausschusstermin zum Stadtbus fest, noch hat der zuständige SPÖ-Stadtrat Alfred Scheichel eine Sitzung zur Pannenserie des Stadtbusses geplant.

Fakt ist, dass Stadtrat Scheichel in der NÖN 7/2021 meiner Forderung zu einer Krisensitzung ausdrücklich eine Absage erklärte. Zudem wurde die aktuelle Ausschusssitzung vom Verkehrsstadtrat erst nach der Gemeinderatssitzung einberufen – und das nur, weil er aufgrund unseres verbindlichen Einberufungsverlangens musste. So viel zu den kreativen Deutungen der Kommunisten, die damit vermutlich wieder nur ihren roten Freunden einen Dienst erweisen wollen. Bürgermeister Reinhard Resch wird es ihnen mit der nächsten Straßenumbenennung danken!

Gemeinderat Martin Zöhrer (FPÖ), Krems-Weinzierl