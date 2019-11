"Das ist mein erster Leserbrief, Zeit wird’s, denn meinen Kommentar „sieger (höher, weiter, schneller)“ würde ich nicht als Leserbrief bezeichnen, aber gerne auf diesen verweisen, weil es, denke ich, auch in der gegenständlichen Diskussion „Reserven“ am Ende um ein gesellschaftliches Thema geht. Ich bin noch mit Vorspiel (Reserve) und Hauptspiel groß geworden. Mittlerweile habe ich auch schon von der Variante Hauptspiel und Nachspiel (Reserve) gehört.

Mir selber war die Kombination „Erste“ und „Reserve“ sowohl als Spieler als auch als Trainer/Funktionär, als letzteres vielleicht noch viel mehr, immer sehr sehr wichtig. Wir sprechen von Vereinen und damit Gemeinschaften. Wir wissen, dass eine erste Mannschaft einen breiten Kader braucht und wir wissen, dass wir jenen, die eher Reservisten sind, auch Spielpraxis geben müssen, und viel mehr noch, die Freude am Fußball nicht nehmen dürfen, indem wir sie regelmäßig auf die Bank der ersten Mannschaft setzen, gelegentlich von Beginn an spielen lassen und bei Bedarf einwechseln, oft in den letzten 20 Minuten.

Gehen wir davon aus, dass alle einheimischen Spieler, wenngleich sie durch die Bezahlung von „Gehältern“ immer tiefer die Abhängigkeit rutschen bzw. die Vereine dorthin rutschen lassen, gerne Fußball spielen und den Sport als ihr Hobby betrachten. Dann würde daraus folgen, dass jeder Sport betreiben und daher spielen möchte. Um die Einheit Verein und Team, bestehend aus einem Kader von 30 Spielern nicht einem vorprogrammierten Zerfall auszuliefern, und um die Organisation innerhalb des Spielbetriebes eines Vereines nicht komplizierter und noch aufwendiger zu machen, halte ich die Teilnahme von Reserveteams an Meisterschaften anderer Klassen, und damit Auflösung einer Reservemeisterschaft in den höheren Spielklassen, für eine weitere Gefahr Vereine zu zerstören.

Sowohl manche Funktionäre als auch Spieler müssten dann womöglich an einem Wochenende zwei Tage im Einsatz sein, denken wir etwa jeweils an den zweiten Torwart, der würde einen Tag auf der Bank der ersten Mannschaft sitzen (und normaler Weise nur zusehen) und am nächsten Tag spielen? Und der dritte Torwart würde gar nicht spielen, weil nur 3x getauscht werden darf, und man die Wechsel in der Regel für die Feldspieler nutzt?

Ich denke es müssten ganz andere Maßnahmen gesetzt werden, um die unteren Ligen vor dem Zerfall zu retten. Familienfreundlichere Spieltermine, eventuell andere Modi. „Gehälter“ müssen aus dem Amateursport raus, das Leistungs- und Rivalitätsdenken muss einem Miteinander weichen, der Hass und die teilweise eingekehrte Brutalität muss durch einen respektvollen Umgang miteinander ersetzt werden (es ist ja klar, dass es ohne Gegner kein Wettspiel gibt, also ist der Gegner in einer gewissen Art und Weise Teil wichtig für die Ausübung meines Sports!), und der öffentlichen Hand sollte der Sport im Sinne der Bereitstellung entsprechender Infrastruktur generell mehr Wert sein.

Ich denke damit würde man die Qualität und die Attraktivität des Fußballsport in Österreich generell heben, das Spiel und den Spaß im Amateurbereich in den Vordergrund stellen und wieder mehr Menschen als Schiedsrichter, Funktionär, Spieler und Zuschauer auf die Sportplätze bringen. Ganz nebenbei darf ich erwähnen, dass ich auch bei der österreichischen Bundesliga die Sinnhaftigkeit hinterfragt habe, die zweiten Teams, also quasi die Reserveteams am Meisterschaftsbetrieb anderer Ligen teilnehmen zu lassen, aktuell ja sogar bis zur 2. Bundesliga – bald werden in der ersten und zweiten Bundesliga in Österreich nur Teams der gleichen Clubs spielen, womit dann am Ende wieder eine eigene Reservemeisterschaft installiert sein wird.

Auch der deutschen Bundesliga habe ich einen Vorschlag für einen neuen Bewerb für Reservisten in den Länderspielpausen vorgeschlagen um die Reservisten sinnvoll beschäftigen zu können, um sie bei der „Stange“ zu halten. Sie sehen also, Reservisten sind mir ein Anliegen, sie gehören dazu, sind ein unverzichtbarer Teil des Ganzen, müssen integriert bleiben und gepflegt werden. Werde gute Reservisten hat, wird am Ende den längeren Atem haben!

Armin Kubat,

Lengenfeld, geboren in Alt-Nagelberg, lange Funktionär im Fußball und aktuell u.a. Fachplaner für Sportanlagenbau