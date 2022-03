„Nicht nur Gegnern eine Stimme geben“

Ich bin regelmäßig in diesem Parcours und was hier geschrieben wird, entspricht nicht der Wahrheit. Scheint als wären nur ,Gegner’ befragt worden! Noch nie konnte ich feststellen, dass Sparziergänger bedroht werden. Im Gegenteil – ich wie andere – warten bis Leute (auch mit ihren Hunden) oder Reiter weiter vorbei sind, um niemanden zu erschrecken. Der Parcours ist sehr gut ausgeschildert und für jeden zu erkennen, wann er sich ins ,Parcours’-Gebiet begibt.

Ja, ich habe auch einmal einem Mädchen zugerufen, dass sie bitte aufpassen soll, die mit ihrem unangeleinten Jagdhund, genau dort den Parcours betrat, wo eine große Tafel stand und sie sich genau auf das Ziel zubewegt hat. Dem Vater des Mädchens war das völlig egal wo seine Tochter war.

Bedroht wird dort sicher keiner, aber wenn sich jemand kreuz und quer (in einem gekennzeichneten Gebiet bewegt), durch zurufen auf die ,Gefahr’ aufmerksam gemacht wird – dann ist das noch lange keine Bedrohung.

Leider halten sich Nicht-Bogenschützen nicht an die ,gesperrten’ Gebiete! Wir Bogenschützen wissen das eh und passen da immer sehr gut auf. Wir sind nicht daran interessiert jemanden zu verletzen. Welche Grünflächen werden zu Parkplätzen umfunktioniert? Dort sind keine Grünflächen. Es gibt einen sehr schön hergerichteten Schotterplatz extra für die Schützen und der wird auch wunderbar verwendet. Auch das zuparken der Siedlung ist ein Witz, wenn man die Gegebenheiten am Scheibling-stein kennt.

Die Siedlung ist weiter unten – wozu da unten parken – oben ist ein großer Platz und näher am Parcours. Ich bin auch an Sonntagen (da ist am meisten los) oben und auf dem Platz ist noch immer etwas frei. Das jemand mal seine Blase erleichtert mitten im Wald – das werden wohl nicht nur Bogenschützen sein – das ist menschlich und jeden schon mal passiert. Aber wir können auch über die Hinterlassenschaften der Hunde und Pferde vor Ort gerne diskutieren.

Es gibt Müllcontainer und Schützen sind sehr bemüht gut mit der Natur umzugehen – weil es einen Teil unseres Sportes ausmacht. Aber es ist natürlich leicht einem ,Feindbild’ jedes Papierl in die Schuhe zu schieben. Leider wie immer in Klosterneuburg – es wird etwas ganz tolles auf die Beine gestellt und schon sind die Neider und Feinde vor Ort. Es wäre schön, nicht nur Gegner eine Stimme zu geben!

Gudrun Kaiser, 3400 Klosterneuburg

Leserbrief zu den Artikeln in der Causa Bogenparcours Scheiblingstein, zuletzt " Scheiblingsteiner Bogenpark im Visier der Anrainer ".

