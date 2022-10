„Nur einen Raum wohltemperieren“

Wenn wir in einem Raum, wo wir die meiste Zeit verbringen, die Temperatur wie gewohnt beibehalten und in den anderen kaum genutzten Bereichen wenig bis gar nicht heizen und die Türen schließen, ergibt sich Sparpotenzial. Wer berufstätig ist, kann die Temperatur während der Abwesenheit absenken. In der Übergangszeit mit warmen sonnigen Nachmittagen kann man auf die Verdunklung der Fenster verzichten, da die Sonne zum Nulltarif für einige Stunden Wärme spendet.

Wolfgang Geizenauer, St. Pölten

NÖN-Leser über Möglichkeiten zum Energiesparen.

