Auch ich pendle seit über 20

Jahren um 6.27 Uhr mit der Bahn

nach Wien. In Spitzenzeiten hatten

wir in jedem der sechs Zugabteile

zwei bis drei Unterstandslose.

Einmal saß ein Obdachloser

sogar mit nacktem Hinterteil auf

dem Sitzplatz. Ein anderes Mal

wälzte sich ein stark Alkoholisierter

am Boden. Er wurde von den

ÖBB-Bediensteten auf einen Sitzplatz

gehoben und war zum Glück

nicht aggressiv, denn kein ÖBBMitarbeiter

schützte die Passagiere

bei der Weiterfahrt. Die Person

wurde erst in Floridsdorf von

ÖBB-Securitys und dem Roten

Kreuz aus dem Zug befördert. Ich

zahle meine Jahreskarte, fühle

mich im Zug aber nicht mehr

wohl. Es gibt keine Kontrollen, es

gehen – speziell abends – keine

Mitarbeiter durch. Die Devise

„Hilf dir selbst oder ertrag es“ finde

ich nicht fein.

NÖN-Leserin aus Gänserndorf