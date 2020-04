Ziel der Gruppe ist, Österreichs Musikern in der Coronakrise zusätzliches Einkommen via Ö3 Tantiemen zukommen zu lassen und den Anteil der österreichischen Musik auf Ö3 signifikant und vor allem nachhaltig zu erhöhen. Was wir Ihnen hier schreiben, stellt nicht nur unsere persönliche Meinung dar, sondern findet sich auch in großen Zügen innerhalb dieser Gruppe wieder.

Die letzten 3 Wochen werden uns wohl sehr lange in Erinnerung bleiben. Nämlich als die Wochen der Angst, des Verzichts, der Ausnahmesituation, des gesellschaftlichen Stillstands und noch von vielem Anderen mehr. Ein Virus hat innerhalb weniger Wochen die Welt in seinen Bann gezogen. Der Mensch musste sich auf nie vorstellbare Einschränkungen einstellen und Entbehrungen hinnehmen. Und, ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Was hat das nun alles mit Ö3 zu tun? Die Marktstellung von Ö3 ist in Europa einzigartig: ein Radiosender, der ein öffentlich-rechtliches, auch mit Gebühren finanziertes, „QuasiMonopol“ hat und dieses gegen die Künstler des eigenen Lands ausspielt. Seit Jahrzehnten versuchen österreichische Musiker und Musikerinnen mit Ihren Produktionen in diesem Staatsmedium fußzufassen und Airplay zu bekommen. Dieses Airplay ist notwendig, um ihr Werk einem breiten Publikum präsentieren zu können, und dadurch Interesse für einen Konzertbesuch zu wecken und zum Kauf des Albums oder der Single anzuregen. Dieses Airplay bewirkt aber auch die Möglichkeit, ein Stück von dem beträchtlichen Tantiemenaufkommen, welches jährlich ausgeschüttet wird, zu verdienen, um sich damit eine Existenz aufbauen zu können. Ein Vorgang, wie er in vielen Ländern der Welt eine Selbstverständlichkeit der kulturellen Identität darstellt. Man denke zum Beispiel nur an Italien oder Frankreich – und andere EU-Länder in unserer unmittelbaren oder mittelbaren Nachbarschaft. Rund die Hälfte der Konzert-Tantiemen, die für viele Musiker auch zur Existenzsicherung beitragen, fällt aufgrund der bis jetzt erfolgten Konzertabsagen, die Monate März-August betreffend, für das Jahr 2021 ohnehin bereits weg. Wir sprechen also von einer dramatischen Situation in der heimischen Musikszene.

Und genau da setzt nun ein für uns nicht nachvollziehbarer Mechanismus ein, den wir Sie dringend auffordern, zu erklären. Die aktuelle Radioquote von Ö3 weist aus, dass, unabhängig von der Tageszeit, ca. 16% österreichische Musikproduktionen gespielt werden. In der relevanten Kernzeitzone, also tagsüber, lediglich 12%.

Sehr geehrter Herr Spatt: Warum ist das so? Wie erklären Sie uns, Österreichs Musiker und Musikerinnen, sowie der Öffentlichkeit im Land, dass Sie keinen höheren österreichischen Musikanteil im Programm zulassen? Was spricht dagegen? Erhalten Sie dafür vom ORF eine Vorgabe? Erfüllen Sie einfach nur internationale Verträge, oder liegt es einfach an Ihren persönlichen Präferenzen, welche mehr österreichische Musik auf Ö3 verhindert? Oder missfällt Ihnen die deutsche Sprache sowie Stil und Menschen, die hier mit Herzblut und persönlicher Aufopferung aufwendige Produktionen auf eigenes Risiko durchführen?

Wir haben in unserer o.a. Facebook Gruppe unzählige Beiträge erhalten, die ein vernichtendes Gesamtbild der Radiopolitik „Ihres“ Senders zeichnen. Etwa Musikredaktionen, die „erst einmal reinhören werden“. Ein konkretes Beispiel? Bitte sehr: „Die Ö3- Musikredaktion hört aber gerne in einer der nächsten Playlist-Sitzungen rein und überprüft, ob der Titel zu Ö3 passt“. Was oder wie „überprüfen“ Sie denn da? Haben Sie dafür eine App, oder ein Messgerät? Oder „überprüfen“ Sie lediglich, ob es mit Ihrem persönlichen Geschmack oder denen Ihrer Mitarbeiter/innen vereinbar ist? Junge Bands, die zu Interviews eingeladen wurden, um sie in die Playlist aufzunehmen, wurden kurzfristig mit dem telefonischen Hinweis „Es hat Herrn Spatt dann doch nicht so gut gefallen, aber wenn ihr wieder was habt, dann schickt es uns doch zu“ aus dem Airplay genommen. Wie kommt der Sender dazu, Musikproduktionen aus dem Inland derart abzukanzeln? Jungen Künstlern zuerst Hoffnungen zu machen, Sie zum Senderbesuch einzuladen, Interviews voraufzuzeichnen und dann mit einer Zeile wegzudrücken! Das ist ein durchgängiges Bild, welches sich in unserer Gruppe betreffend der Haltung Ihres Senders widerspiegelt. Was ist das für ein Zugang zu Ihrem Beruf, zu Ihrer Position als Chef eines öffentlich-rechtlichen Senders?

Der österreichische Populärmusikmarkt ist nach vielen Jahren totaler Ignoranz seitens Ihres Senders nahezu tot. Und dafür tragen Sie und Ihr Vorgänger erhebliche Verantwortung. Zahlreiche Studios haben den Betrieb eingestellt, Musiker haben aufgehört, Ihrem Beruf nachzugehen und mussten sogenannte Brotberufe ergreifen. Livelokale haben aufgrund des nicht vorhandenen Supports im Radio den Betrieb einstellen müssen. Das alles, während Sie mit verantwortlich dafür sind, dass Millionenbeträge, eingehoben durch die GIS, via Verwertungsgesellschaften (sowohl das Radio als auch in weiterer Folge die Livekonzerte betreffend) vorwiegende an angloamerikanische Komponisten, Autoren, Verlage und Künstler ausbezahlt werden.

Nun begehren wir einmal mehr, aber, ob der Krise, in der wir uns alle befinden, umso dringender eine konkrete Antwort, warum Sie diese Politik noch weiter fortsetzen? Gerade jetzt, in dieser unsäglichen Not, in der Künstler schlagartig jeder Existenzgrundlage beraubt worden sind, muss der Staat einspringen, um mit einem „Härtefallfonds“ hier das Schlimmste zu verhindern. Dabei wäre es so einfach, den österreichischen Teilnehmern am Musikmarkt ein dementsprechendes Einkommen zu ermöglichen. Ihr Vorgänger Bogdan Roscic und nun Sie, als sein Nachfolger, betreiben eine Ausgrenzungspolitik der „anderen“ Art.

Österreichs Musiker und Musikerinnen sind sich daher einig. Sie beurteilen Ihr Handeln als eine Missachtung des öffentlich-rechtlichen Auftrags und sehen Sie als weitere, eklatante Fehlbesetzung.

Dazu Ihre aktuelle OTS-Presseaussendung: „Die ORF-Radios Ö1, Ö3 und FM4 - eine große Bühne für österreichische Musik“. Wir zitieren (3. Absatz):

„Mit dieser Sendung setzt Ö3 seine lange Tradition als Wegbegleiter und wichtige und breite Plattform für die österreichische Pop-Musik und die heimischen Musikschaffenden fort. Nachdem Ö3 seit 53 Jahren ein wichtiger Wegbegleiter österreichischer „Pop“-Musiker/innen ist, ist es naheliegend, auch dieser Berufsgruppe – deren „Geschäftslokale“ dieser Tage geschlossen bleiben müssen und die daher vor dem finanziellen Kollaps stehen – unterstützend und solidarisch zur Seite zu stehen. Ziel ist es, Sendezeit sowie die Aufmerksamkeit und Wertschätzung der großen Ö3-Gemeinde und die damit verbundenen Tantiemen zur Verfügung zu stellen und den existenzbedrohenden Ausfall aller Einnahmen aus dem Live Bereich zumindest ein wenig „auszugleichen“.

Ob dieser Dreistigkeit sind unter Österreichs Musiker/innen, und zwar nicht nur innerhalb unserer Facebook-Gruppe, die Wogen hochgegangen. Affront, Verhöhnung und unglaubliche Provokation waren noch die nettesten Substantive, die man hören konnte. Ist das wirklich Ihr Ernst? Glauben Sie tatsächlich, was da geschrieben steht? Wenn dem so sein sollte, dann hätten Sie und Ihre Mannschaft endgültig jeglichen Realitätsbezug verloren.

Sehr geehrter Herr Spatt, wir erwarten und begehren von Ihnen als Österreichs einflußreichstem Radiomann, konkrete Antworten auf alle diese Fragen.

Mit patriotisch-musikalischen Grüßen, stellvertretend für die Gruppe „Ö3 is not from Austria“

Martin Böhm, Oliver Mally